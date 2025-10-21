Дочь похоронила мать во дворе, чтобы продолжить получать её пенсию

Жительница Израиля в течение полутора лет скрывала смерть своей 93-летней матери, пережившей Холокост. Она похоронила её во дворе собственного дома, чтобы продолжать получать социальные выплаты. Об этом сообщили представители израильской полиции.

По данным следствия, пожилая женщина скончалась ещё в 2023 году, но её дочь и зять преднамеренно не уведомили о случившемся власти. Вместо этого они тайно захоронили тело в глубокой яме на приусадебном участке.

«Они просто не сообщили об этом, и в течение полутора лет продолжали получать деньги на совместный счёт», — заявил начальник оперативной группы по борьбе с особо опасными преступлениями в Галилее Алон Реувени.

По его словам, общая сумма незаконно полученных ежемесячных пособий, включавших выплаты из немецкого бюджета, достигла 18 тысяч шекелей (около 443 тысячи рублей).

Следователи установили, что перед погребением тело умершей хранилось в старом морозильнике для мороженого. Также отмечается, что подозреваемые в ходе допросов давали противоречивые показания о месте захоронения. Муж обвиняемой, также арестованный по этому делу, свёл счёты с жизнью после того, как осознал, что полиция раскрыла его роль в преступлении. В настоящее время в отношении дочери покойной продолжаются уголовные разбирательства по статьям о мошенничестве и воспрепятствовании работе правоохранительных органов.

