Подросток убил мать, брата и двух сёстер из-за проигрыша в PUBG

Суд в пакистанском Лахоре приговорил 17-летнего Зайна Али к 100 годам тюрьмы за убийство четырёх членов своей семьи, совершённое в состоянии нервного срыва из-за одержимости онлайн-игрой PUBG. Об этом сообщает издание The Independent.

«Осуждённый жестоко убил всю свою семью под воздействием онлайн-игры», — приводит издание слова судьи Рияза Ахмеда, огласившего приговор 24 сентября.

Судья назначил четыре пожизненных срока по 25 лет каждый за убийство матери, брата и двух сестёр, заменив таким образом смертную казнь в связи с несовершеннолетним возрастом подсудимого на момент преступления. Следствие установило, что трагедия произошла, когда 14-летний подросток, будучи заядлым игроком в PUBG, не справился с заданием в игре и получил замечание от матери. В приступе ярости он схватил её пистолет и застрелил спящих родственников.

Ранее похожая драма произошла на Урале — там отец убил сына-геймера, напавшего на него с ножом. Конфликт произошёл из-за компьютерной игры — 29-летний молодой человек вёл себя очень шумно и не давал пытавшимся уснуть родителям покоя. Первым за нож схватился именно крикливый любитель компьютерных игр.