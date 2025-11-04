Россия и США
4 ноября, 09:11

Россиянка решила устроить самосуд над бродячими псами, но в итоге прострелила голову школьнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hyejin Kang

В населённом пункте Кириши Ленинградской области 48-летняя местная жительница решила заняться отстрелом бродячих животных прямиком из окна собственной квартиры, однако во время жестокой расправы попала в голову проходившей мимо школьницы. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Как сообщается, под шальную пулю попала случайная 14-летняя девочка. Пострадавшая с огнестрельным ранением головы самостоятельно обратилась в больницу, где и рассказала о произошедшем.

Инцидент произошёл на улице Мира. Сейчас «снайперша» задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Миассе задержали 45-летнего мужчину, который застрелил свою 35-летнюю супругу, работающую школьным учителем. В состоянии алкогольного опьянения он устроил дома скандал, во время которого взял ружьё и выстрелил жене в грудь.

Мария Любицкая
