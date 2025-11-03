Россия и США
3 ноября, 12:32

На Урале рецидивист до смерти забил соседа из-за стиральной машинки

В Миассе Челябинской области мужчина погиб после избиения своим соседом в коммунальной квартире — конфликт возник из-за использования стиральной машины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

В Миассе мужчина жестоко избил соседа до смерти из-за стиральной машинки. Видео © Telegram / Челябинский Следком

«Фигурант нанёс более 25 ударов руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. Смерть мужчины наступила от полученной закрытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 30 октября. Два знакомых, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, сначала поспорили, а затем конфликт перерос в драку. Мужчина так сильно избил 45-летнего соседа, что тот скончался на месте. Задержать подозреваемого полиции удалось менее чем за два часа — его нашли у знакомой в окровавленной одежде. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть, при этом ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Ранее в Миассе задержали 45-летнего мужчину, который застрелил свою 35-летнюю супругу, работающую школьным учителем. В состоянии алкогольного опьянения он устроил дома скандал, во время которого взял ружьё и выстрелил жене в грудь. Женщина скончалась на месте, теперь злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Обложка © Telegram / Челябинский Следком

Милена Скрипальщикова
