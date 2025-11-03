На Урале бомж по кличке Метёла напал на девочку и разбил ей лицо бутылкой
Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Миассе на Урале мужчина, ранее судимый за убийство, напал на 9-летнюю девочку, разбив ей лицо бутылкой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В челябинском районе орудует банда маргиналов, нападая и на взрослых, и на детей. Видео © Telegram / Baza
Инцидент произошёл на улице Уральская в Миассе. 9-летняя Полина возвращалась с прогулки, когда на неё набросился местный бомж по кличке Метёла. Мужчина несколько раз ударил девочку стеклянной бутылкой по голове. Домой школьница вернулась с разбитым лицом и в крови.
Травмы 9-детней девочки после нападаения маргинала. Фото © Telegram / Baza
По словам семьи, мужчина уже был ранее судим за убийство и только недавно вышел из тюрьмы. Сейчас он снова арестован на полгода и выйдет на свободу в марте 2026 года. Жители района опасаются за безопасность детей, так как злоумышленник знает адреса проживания своих жертв.
Ранее сообщалось, что в Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бездомного, который в апреле этого года на улице не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего мальчика. Обвиняемого арестовали сразу после задержания.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.