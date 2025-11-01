Американского морпеха арестовали за похищение и изнасилование ребёнка
Управление ФБР в Индианаполисе сообщило о задержании действующего военного корпуса морской пехоты США, который подозревается в похищении и изнасиловании ребёнка. Согласно заявлению ведомства, 24-летний мужчина специально прибыл из Северной Каролины в Индиану для встречи с 12-летней жительницей города Хаммонд.
Агенты ФБР задержали морпеха 26 октября, пострадавшую вернули домой. Военный арестован, ему предъявлены обвинения по трём пунктам.
