1 ноября, 01:42

Американского морпеха арестовали за похищение и изнасилование ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Управление ФБР в Индианаполисе сообщило о задержании действующего военного корпуса морской пехоты США, который подозревается в похищении и изнасиловании ребёнка. Согласно заявлению ведомства, 24-летний мужчина специально прибыл из Северной Каролины в Индиану для встречи с 12-летней жительницей города Хаммонд.

Агенты ФБР задержали морпеха 26 октября, пострадавшую вернули домой. Военный арестован, ему предъявлены обвинения по трём пунктам.

