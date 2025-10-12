25 лет во власти короля: Майкла Джексона обвинили в изнасиловании 5 детей

Пятеро детей из семьи Кассио подали иск в суд Лос-Анджелеса, обвиняя покойного Майкла Джексона в многолетнем психологическом давлении и сексуальном насилии, которое, по их словам, продолжалось на протяжении четверти века. О громком заявлении сообщает издание Daily Mail.

Знакомство артиста с главой семейства Домиником Кассио произошло в 1984 году в нью-йоркском отеле Helmsley Palace. Со временем музыкант стал частым гостем в их доме в Нью-Джерси, где он регулярно присутствовал на семейных трапезах, а также брал детей в свою знаменитую резиденцию Неверленд.

Старший из сыновей, Фрэнк Кассио, даже трудился в качестве личного ассистента Джексона и в 2011 году выпустил книгу «Мой друг Майкл», где выступал в защиту исполнителя. Однако кардинальная переоценка событий произошла у всех пятерых детей после премьеры документальной ленты «Покидая Неверленд», и каждый из братьев и сестёр с ужасом осознал, что он не был единственной жертвой.

В судебных документах указывается, что Майкл Джексон обрабатывал, зомбировал и манипулировал детьми, заставляя каждого считать себя «особенным». По версии истцов, певец целенаправленно выстраивал с ними доверительные отношения с единственной целью — последующего совращения.

Неверленд Рэнч — это бывшее поместье Майкла Джексона в Калифорнии, названное в честь волшебной страны из сказки о Питере Пэне. Оно было его личным раем и воплощением мечты о вечном детстве, с собственным парком развлечений, зоопарком и железной дорогой. Джексон использовал его как убежище от мира и для благотворительных мероприятий для детей. Однако поместье стало печально известно из-за обвинений певца в растлении несовершеннолетних в 1990-х и 2000-х годах, после чего он навсегда его покинул. Образ Неверленда остаётся двойственным символом — гениальности и щедрости Джексона, а также трагедии и скандалов, омрачивших его жизнь.

