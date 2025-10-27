Бил проводом от фена и бегал с шампуром: Падчерица Полежайкина из «Папиных дочек» рассказала о насилии

Падчерица звезды сериала «Папины дочки» Михаила Казакова обвинила его в домашнем насилии, происходившем на протяжении длительного времени. Подробности жестокого обращения Виктория раскрыла в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

«Всё развивалось постепенно — началось с психологического насилия. Всегда находился повод для того, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь, к маме. Мы с братом начали замечать, как Михаил с ней очень жестоко обращается. Неоднократно дело доходило до полиции», — признавалась девушка.

Особенно жестоко Казаков отреагировал на слёзы маленького сына во время безобидной игры в бумажные самолётики. Виктория вспомнила, как актёр схватил мальчика за шкирку, оттащил в другую комнату и начал избивать проводом от фена, а когда она попыталась заступиться, то сама подверглась избиению.

Виктория предположила, что причиной неадекватного поведения могло быть употребление запрещённых веществ. Она описала случаи, когда Казаков ходил по дому с дрелью и сверлил стену над её головой, искал несуществующих людей в шкафах и впадал в состояние паранойи. Особенно опасным эпизодом стал случай с шампуром, когда дедушке пришлось защищать её маму от нападения актёра. Ситуация усугублялась тем, что неадекватное поведение проявлялось и в бытовых поступках — Казаков переворачивал мебель, бросал посуду в членов семьи и даже спускал холодильник с четвёртого этажа по лестнице.

Несмотря на это, суд определил место жительства сына Казакова. По словам актёра, мальчик теперь проживает с ним. Суд также освободил Казакова от уплаты алиментов на сына, в то время как на содержание его дочери, проживающей с матерью, алименты взысканы в установленном порядке.