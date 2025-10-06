Валдайский форум
6 октября, 03:45

Суд определил место жительства сына актёра «Папиных дочек»

Актёр Михаил Казаков рассказал, что его сын проживает с ним по решению суда

Михаил Казаков. Обложка © VK / Михаил Казаков

Актёр Михаил Казаков, сыгравший роль Полежайкина в сериале «Папины дочки», сообщил, что его сын теперь проживает с ним по решению суда. По словам артиста, ребёнок фактически жил с ним и раньше, а суд лишь закрепил это официально.

Документы суда подтверждают, что с 2024 года мальчик находится на полном обеспечении отца. Суд также освободил Казакова от уплаты алиментов на сына, в то время как на содержание его дочери, проживающей с матерью, алименты взысканы в установленном порядке, передаёт РИА «Новости».

Ранее Казаков попал в реестр злостных неплательщиков алиментов. По данным судебных приставов, сумма задолженности по обязательствам актёра превышает 2,3 миллиона рублей. 8 сентября Казаков попал в список неплательщиков алиментов, причём долг по этому основанию составил 224 тысячи рублей. К началу октября общая задолженность актёра по семи исполнительным производствам превысила 2,3 миллиона рублей. Значительная часть этой суммы, около 1,8 миллиона рублей, приходится на кредитные платежи, не связанные с ипотекой.

