Секретарша Тамара из «Папиных дочек» призналась, что её перестали узнавать

Актрису Татьяну Орлову не узнают в метро, несмотря на славу после съёмок в сериале «Папины дочки», где она сыграла экстравагантную секретаршу Тамару Кожемятько. Об этом она призналась в интервью «Кто есть артист» на канале ALVA в VK.



«Меня не узнают. Я так спокойно существую, потом вдруг подходят, (когда) еду где-нибудь в метро. Подходят (и спрашивают): «Можно сфотографироваться?». Понятно, что узнают, но нет такой (популярности. — Прим. Life.ru», — ответила она.

По словам Орловой, люди чаще понимают, кто она, когда слышат её голос. Тем не менее, актриса не страдает от отсутствия внимания, она не афиширует себя на публике и никогда не говорит, благодаря чему стала знаменита.

Образ Тамары Кожемятько без сомнения стал культовым, который полюбился многим зрителям. После этой роли имя Татьяны Орловой было у всех на устах, ведь до этого актриса играла только в массовках в Театре Маяковского. Уже потом лицо артистки стало мелькать и в других не менее популярных проектах. Например, «Даёшь молодёжь!», «Одна за всех», «Воронины», «Крем», «Немного не в себе» и других.

