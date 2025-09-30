Интервидение
30 сентября, 04:12

Поклонники не узнали 72-летнего Микки Рурка на свежих фото папарацци

Микки Рурк. Обложка © X / BigBrotherHubUK

72-летний Микки Рурк впервые за долгое время попал в объективы папарацци у своего дома в Беверли-Хиллз. На снимках, опубликованных Page Six, звезда «Города грехов» выглядит неузнаваемо: с растрёпанными седыми волосами и в домашней одежде. Пользователи признались, что не смогли узнать в этом мужчине секс-символ 80-х.

Микки Рурк. Фото © X / BigBrotherHubUK

После скандального ухода из шоу «Большой брат: Знаменитости» в апреле Рурк стал вести жизнь отшельника. По слухам, он почти не выходит из дома, а все бытовые вопросы за него решает ассистент. Причиной изгнания из шоу стали агрессивные высказывания Рурка в адрес Криса Хьюза. Актёр едва не подрался с другим участником, потому что ему буквально не понравилось, как тот на него посмотрел. Также он позволил себе неподобающие комментарии о ДжоДжо Сиве.

Ранее Анджелина Джоли кардинально изменила имидж. Во время съёмок нового фильма «Тревожные люди» 50-летнюю актрису заметили в Лондоне. Папарацци запечатлели Джоли в новом образе — она стала блондинкой с короткой стрижкой каре. Актриса предстала на площадке в длинной белой кофте и струящихся брюках. На губах была помада красного цвета, образ также дополнила золотая брошь.

Алена Пенчугина
