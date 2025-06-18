Дрожащий голос и синяки под глазами: Фанаты не узнали звезду сериала «Не родись красивой»
Нелли Уварова встревожила поклонников внешним видом после просьб о помощи
Нелли Уварова. Обложка © РИА Новости / Алексей Никольский
Поклонники актрисы Нелли Уваровой были обеспокоены, когда 45-летняя звезда «Не родись красивой» вышла на связь в соцсетях с просьбой о помощи. Она объяснила, что её благотворительный проект «Наивно? Очень» столкнулся с непростой проблемой, в связи с чем Уваровой срочно нужно погасить задолженность по аренде.
Нелли Уварова попросила помочь фонду, который столкнулся с долгами. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / naivno_com
Знаменитость призналась, что всё её внимание было приковано попытками «закрыть насущные финансовые прорехи». Во время записи видео голос Уваровой, как заметила аудитория, дрожал, а внешний вид актрисы — уставший и опечаленный — усиливал общее впечатление тревожности.
Некоторые пользователи соцсетей разглядели на щеке знаменитости потёкшую тушь. Что это — игра света или действительно следы слёз — остаётся загадкой.
Ранее поклонники Филиппа Киркорова стали бить тревогу, когда увидели осунувшегося исполнителя на его дне рождения. Пользователи соцсетей отметили, что артист похудел, но его худоба выглядит довольно болезненной, а сам Киркоров — уставшим и печальным. Позднее хирург заявил, что настоящий диагноз поп-короля могут скрывать от общественности.