Дрожащий голос и синяки под глазами: Фанаты не узнали звезду сериала «Не родись красивой»

Поклонники актрисы Нелли Уваровой были обеспокоены, когда 45-летняя звезда «Не родись красивой» вышла на связь в соцсетях с просьбой о помощи. Она объяснила, что её благотворительный проект «Наивно? Очень» столкнулся с непростой проблемой, в связи с чем Уваровой срочно нужно погасить задолженность по аренде.