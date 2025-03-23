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23 марта, 14:50

Звезда сериала «Не родись красивой» избавилась от металлических спиц в руке

Mash: Актрисе Уваровой вытащили спицы из руки после падения с самоката

Актриса Нелли Уварова. Обложка «Адаптация-2» (2019), реж. Александр Назаров

Актриса Нелли Уварова. Обложка «Адаптация-2» (2019), реж. Александр Назаров

Российская актриса и звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова избавилась от спиц в руке, которые стояли в её конечности полтора года. Но несмотря на это артистка театра и кино продолжает восстановление после перелома лучевой кости. Об этом сообщает Mash.

Недавно 45-летняя Уварова перенесла операцию на руке, в ходе которой ей удалили металлические конструкции, установленные ранее. После нескольких дней в травматологии ей наложили швы, прописали обезболивающие и лечебную физкультуру для сустава.

Травма руки стала следствием падения с самоката осенью 2023 года, после инцидента у актрисы сохранялись деформация лучевой кости и отёчность. В прошлом году из-за головокружений после этой травмы она также повредила ногу на репетиции.

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Ранее стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали дирижёра «Голоса», пианиста Сергея Жилина. Народного артиста России утром доставили в столичную клинику с сильной болью в брюшной полости, а после обследования ему провели срочную операцию.

Ольга Сливченко
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