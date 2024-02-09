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9 февраля, 11:37

Повредила ногу во время репетиции: Звезде "Не родись красивой" вызвали скорую прямо в театр

Mash: Актрисе Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в театр

Нелли Уварова. Обложка © Kino-teatr.ru

Нелли Уварова. Обложка © Kino-teatr.ru

Звезде сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в Российский академический молодёжный театр (РАМТ). По данным Mash, во время репетиции 43-летняя актриса серьёзно повредила ногу.

По информации телеграм-канала, из-за травмы артистке стало сложно передвигаться, поэтому самостоятельно дойти до травмпункта она была не в состоянии. В итоге её коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас Уварову осматривают медики, предварительно, у неё может быть перелом или разрыв связок.

Ранее стало известно о госпитализации актрисы из "Интернов" и "Ёлок" Ирины Чипиженко. Ей диагностировали пневмонию и бронхит. Лечение 86-летней артистки может занять больше времени, так как ситуацию усугубляют её хронические болезни.

Инфаркт не подтвердился: Названа причина госпитализации Панкратова-Чёрного
Инфаркт не подтвердился: Названа причина госпитализации Панкратова-Чёрного
Наталья Исакова
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