Повредила ногу во время репетиции: Звезде "Не родись красивой" вызвали скорую прямо в театр

Звезде сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в Российский академический молодёжный театр (РАМТ). По данным Mash, во время репетиции 43-летняя актриса серьёзно повредила ногу.

По информации телеграм-канала, из-за травмы артистке стало сложно передвигаться, поэтому самостоятельно дойти до травмпункта она была не в состоянии. В итоге её коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас Уварову осматривают медики, предварительно, у неё может быть перелом или разрыв связок.