Повредила ногу во время репетиции: Звезде "Не родись красивой" вызвали скорую прямо в театр
Mash: Актрисе Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в театр
Нелли Уварова. Обложка © Kino-teatr.ru
Звезде сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой вызвали скорую помощь в Российский академический молодёжный театр (РАМТ). По данным Mash, во время репетиции 43-летняя актриса серьёзно повредила ногу.
По информации телеграм-канала, из-за травмы артистке стало сложно передвигаться, поэтому самостоятельно дойти до травмпункта она была не в состоянии. В итоге её коллеги вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас Уварову осматривают медики, предварительно, у неё может быть перелом или разрыв связок.
Ранее стало известно о госпитализации актрисы из "Интернов" и "Ёлок" Ирины Чипиженко. Ей диагностировали пневмонию и бронхит. Лечение 86-летней артистки может занять больше времени, так как ситуацию усугубляют её хронические болезни.