Умерли двое нацгвардейцев, пострадавших при стрельбе у Белого дома

Пострадавшие при стрельбе у Белого дома в Вашингтоне нацгвардейцы умерли в больнице. Об этом сообщил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси.

«С глубокой скорбью мы можем подтвердить, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, которые получили огнестрельные ранения сегодня днём в Вашингтоне, округ Колумбия, скончались от полученных ранений», — написал чиновник в социальной сети X.

Губернатор назвал погибших храбрыми жителями Западной Вирджинии и отметил, что они отдали жизни, находясь на службе стране.

Напомним, инцидент произошёл возле входа на станцию метро Farragut, которая находится недалеко от резиденции президента США. Злоумышленник открыл стрельбу, ранив нескольких человек, включая нацгвардейцев. Предварительно, подозреваемого удалось задержать. По словам пресс-секретаря Каролины Левитт, Белый дом держит ситуацию под контролем. Сам Дональд Трамп сейчас находится во Флориде, он получил срочное уведомление о ситуации.