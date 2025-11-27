Трамп назвал животным мужчину, стрелявшего в нацгвардейцев возле Белого дома

Президент США Дональд Трамп назвал «животным» мужчину, ранившего двух бойцов Нацгвардии возле Белого дома в Вашингтоне. Республиканец сообщил, что подозреваемый был тяжело ранен при задержании, а также пообещал привлечь его к ответственности.

«Животное, которое стреляло в двух бойцов Национальной гвардии, в результате чего оба получили тяжёлые ранения и сейчас находятся в двух разных больницах, тоже тяжело ранено, но, несмотря на это, оно заплатит очень высокую цену», — написал Трамп у себя в социальной сети Truth Social.

Инцидент произошёл возле входа на станцию метро Farragut, которая находится недалеко от резиденции президента США. Злоумышленник открыл стрельбу, ранив нескольких человек, включая нацгвардейцев. Согласно предварительным данным, подозреваемого удалось задержать. По словам пресс-секретаря Каролины Левитт, Белый дом держит ситуацию под контролем, а Дональд Трамп, который сейчас находится во Флориде, получил срочное уведомление о ситуации.