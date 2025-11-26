Стрельба прошла возле Белого дома в Вашингтоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit
В центре Вашингтона, недалеко от Белого дома, произошла перестрелка. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали двое служащих Национальной гвардии, сообщает ABC.
По словам очевидцев, один из них получил ранение в голову. Место происхождения оцеплено, расследованием занимается ФБР.
Представитель Белого дома добавила, что президенту США Дональду Трампу сообщили об инциденте. Стрелявший, предварительно, задержан. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
