Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо
Власти американского города Конкорд (штат Северная Каролина) сообщили, что церемония зажжения рождественской ели была прервана из-за стрельбы. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети местных властей.
Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США. Видео © X / theinformant_x / GrahamAllen / KRONIKInsights
Инцидент произошёл в пятницу около 19:30 по местному времени (03:30 мск субботы). Мероприятие прекратили, а зрителей попросили немедленно покинуть центр города.
В результате стрельбы четверо человек с огнестрельными ранениями госпитализированы, трое — в критическом состоянии.
Ранее в киевских пабликах появились сообщения о стрельбе со стороны сотрудника ТЦК по мужчине в Деснянском районе. Автор поста по имени Дмитрий утверждает, что именно в него открыл огонь один из военкомов, хотя ему 22 года и, по его словам, он не подпадает под мобилизацию. Инцидент произошёл 16 ноября. По словам очевидцев, второй сотрудник ТЦК в это время бил ногой гражданский автомобиль, повредив фару и помяв крыло. До этого, как утверждают в соцсетях, военкомы «заломали мужчину, забросили в бус и повезли в ТЦК».
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © X / theinformant_x