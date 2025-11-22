Россия и США
22 ноября, 03:33

Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США, ранены четверо

Власти американского города Конкорд (штат Северная Каролина) сообщили, что церемония зажжения рождественской ели была прервана из-за стрельбы. Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети местных властей.

Стрельба прервала церемонию зажжения рождественской ели в США. Видео © X / theinformant_x / GrahamAllen / KRONIKInsights

Инцидент произошёл в пятницу около 19:30 по местному времени (03:30 мск субботы). Мероприятие прекратили, а зрителей попросили немедленно покинуть центр города.

В результате стрельбы четверо человек с огнестрельными ранениями госпитализированы, трое — в критическом состоянии.

Обложка © X / theinformant_x

