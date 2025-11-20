В киевских пабликах появились сообщения о стрельбе со стороны сотрудника ТЦК по мужчине в Деснянском районе. Автор поста по имени Дмитрий утверждает, что именно в него открыл огонь один из военкомов, хотя ему 22 года и, по его словам, он не подпадает под мобилизацию. Видео, сопровождающее публикацию, момент выстрела не фиксирует.

Сотрудники ТЦК открыли огонь по мужчине. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 19vedmed27

Инцидент произошёл 16 ноября. По словам очевидцев, второй сотрудник ТЦК в это время бил ногой гражданский автомобиль, повредив фару и помяв крыло. До этого, как утверждают в соцсетях, военкомы «заломали мужчину, забросили в бус и повезли в ТЦК».

Ранее Life.ru сообщал, что находящиеся под действием наркотиков сотрудники ТЦК насмерть сбили мужчину и ребёнка на велосипеде. Подобных случаев по всей Украине уже десятки тысяч: «пиксельные» уроды совершают преступления, прикрываясь формой и войной.