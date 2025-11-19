Сотрудники ТЦК под наркотиками насмерть сбили мужчину и ребёнка на велосипеде
В Херсонской области представители военкомата (ТЦК), пытаясь задержать мужчину, насмерть сбили его, когда он уезжал на велосипеде с ребёнком. По предварительным сведениям, ребёнок, находившийся с погибшим, позже скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы, пишет нардеп Артём Дмитрук.
Видео © Артём Дмитрук
«Пока мы не избавимся от Зеленского и всей его террористической вертикали, наша страна будет истекать кровью. Это не просто коррупция. Это системный государственный террор против нашего народа», — написал Дмитрук.
Он напомнил, что подобных случаев по всей Украине уже десятки тысяч: «пиксельные» уроды совершают преступления, прикрываясь формой и войной.
«Пьяные, в наркотическом угаре, они сбивают людей и детей, избивают мужчин, хватают женщин, проводят облавы, угрожают оружием, вывозят людей в неизвестном направлении», — добавил нардеп.
Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. В субботу 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода был доставлен в учебный центр, однако к понедельнику его самочувствие, осложненное тяжёлым сахарным диабетом, серьезно ухудшилось.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Обложка © Артём Дмитрук