19 ноября, 16:30

Сотрудники ТЦК под наркотиками насмерть сбили мужчину и ребёнка на велосипеде

В Херсонской области представители военкомата (ТЦК), пытаясь задержать мужчину, насмерть сбили его, когда он уезжал на велосипеде с ребёнком. По предварительным сведениям, ребёнок, находившийся с погибшим, позже скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы, пишет нардеп Артём Дмитрук.

Видео © Артём Дмитрук

«Пока мы не избавимся от Зеленского и всей его террористической вертикали, наша страна будет истекать кровью. Это не просто коррупция. Это системный государственный террор против нашего народа», — написал Дмитрук.

Он напомнил, что подобных случаев по всей Украине уже десятки тысяч: «пиксельные» уроды совершают преступления, прикрываясь формой и войной.

«Пьяные, в наркотическом угаре, они сбивают людей и детей, избивают мужчин, хватают женщин, проводят облавы, угрожают оружием, вывозят людей в неизвестном направлении», — добавил нардеп.

В Тернополе украинец выпал из окна пятого этажа при попытке побега от ТЦК

Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. В субботу 35-летний Вячеслав Бек из Ужгорода был доставлен в учебный центр, однако к понедельнику его самочувствие, осложненное тяжёлым сахарным диабетом, серьезно ухудшилось.

Обложка © Артём Дмитрук

Александра Мышляева
