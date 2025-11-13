Россия и США
13 ноября, 12:14

Жена военкома вместе с ТЦК занялась мобилизацией украинцев в Ровенской области

В селе Городище Ровенской области жена военного комиссара присоединилась к работе территориального центра комплектования. По информации местных пабликов, она на личном транспорте помогает силовикам в розыске и принудительной доставке в военкомат лиц призывного возраста.

Видео © Рівне Головне

В Сети появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено участие женщины в одном из таких рейдов.

В Тернополе украинец выпал из окна пятого этажа при попытке побега от ТЦК
Ранее Life.ru сообщал о смерти мобилизованного в учебном центре ВСУ. У 35-летнего Вячеслава Бека из Ужгорода был тяжелый сахарный диабет. В субботу его привезли в учебный центр, а уже в понедельник его самочувствие резко ухудшилось.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

