В Иркутском районе произошло вооружённое нападение на автомобиль с двумя девушками, которые ехали домой в одной машине. Об этом сообщает Babr Mash.

Неизвестные обстреляли автомобиль с двумя девушками в Иркутске. Видео © Mash / Babr Mash

По словам перепуганных девушек, инцидент случился глубокой ночью, когда они возвращались домой по объездной дороге. Внезапно рядом с их машиной поравнялся тёмный Audi Q7, из которого неизвестные открыли стрельбу. В результате ЧП одна из пассажирок получила огнестрельное ранение в плечо, а на их транспортном средстве остались многочисленные повреждения в виде разбитых стёкол и вмятин на кузове.

О факте вооружённого нападения проинформированы сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент по данному происшествию проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

