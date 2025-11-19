Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 11:04

Неизвестные обстреляли автомобиль с двумя девушками в Иркутске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Иркутском районе произошло вооружённое нападение на автомобиль с двумя девушками, которые ехали домой в одной машине. Об этом сообщает Babr Mash.

Неизвестные обстреляли автомобиль с двумя девушками в Иркутске. Видео © Mash / Babr Mash

По словам перепуганных девушек, инцидент случился глубокой ночью, когда они возвращались домой по объездной дороге. Внезапно рядом с их машиной поравнялся тёмный Audi Q7, из которого неизвестные открыли стрельбу. В результате ЧП одна из пассажирок получила огнестрельное ранение в плечо, а на их транспортном средстве остались многочисленные повреждения в виде разбитых стёкол и вмятин на кузове.

О факте вооружённого нападения проинформированы сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент по данному происшествию проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В шумном зале ресторана: Камеры засняли расстрел офицеров СБУ после кутежа
В шумном зале ресторана: Камеры засняли расстрел офицеров СБУ после кутежа

Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестные лица устроили стрельбу вблизи жилого комплекса «Домашний» в Тюмени. По словам очевидцев, незадолго до происшествия у дома была замечена группа подозрительных людей. Когда прибыли правоохранители, злоумышленников уже и след простыл. Сейчас полиция проводит оперативные мероприятия, чтобы выяснить все детали случившегося.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar