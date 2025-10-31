В шумном зале ресторана: Камеры засняли расстрел офицеров СБУ после кутежа

Вечером 28 октября у ресторана «Латария» в Днепре произошла перестрелка, в результате которой двое сотрудников СБУ получили ранения. По предварительным данным, конфликт вспыхнул между офицерами и местным жителем и завершился стрельбой на улице. Правоохранители задержали подозреваемого.

Конфликт у ресторана. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Виталий Губин

Это случилось около 22:40 в шумном зале ресторана. Сначала участники ссоры просто ругались друг с другом, но затем в ход пошли кулаки. Было решено идти на улицу разбираться, где, как сообщается, один из сотрудников СБУ, Дмитрий Пильтяй, достал табельный «Глок‑17» и стал угрожать оппоненту. Тот ударил силовика по голове, выбил оружие и открыл огонь, сделав около 12 выстрелов по второму сотруднику СБУ.

По словам журналиста, убегающий СБУшник Виталий Кушнарёв был ранен в ногу. Стрелявший попытался скрыться, но его быстро установили и задержали. Им оказался 59‑летний житель Днепра Юрий Шаталов, который признал свою вину. Кстати, у него уже есть несколько судимостей.

Впрочем, сама стрельба на видео выглядит как фейерверк, и кажется, что пули не наносят вообще никакого урона убегающему. В комментариях под постом все украинцы остались довольны.

