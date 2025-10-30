В Кременчуге мужчина открыл стрельбу в военкомате, двое ранены

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования произошла стрельба с ранением двух военнослужащих. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Согласно распространённой информации, инцидент произошёл 30 октября около 16:00, когда военнообязанный гражданин при оформлении документов достал пистолет, переоборудованный из травматического ТТ, и произвёл несколько выстрелов.

В результате двое военных получили ранения голени и были доставлены в медицинское учреждение. Стрелявший был задержан правоохранителями, по факту происхождения продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК) в Тернополе предупредили о возможном применении боевых подразделений и оружия против гражданских лиц в случае отказа от мобилизации в ВСУ. Сообщается, что данная мера обусловлена значительной нехваткой личного состава в украинской армии, что приводит к регулярным инцидентам с применением насильственных методов призывными комиссиями.