18 ноября, 19:27

Неизвестные устроили стрельбу у жилого комплекса в Тюмени

Неизвестные лица устроили стрельбу вблизи жилого комплекса «Домашний» в Тюмени. По информации SHOT, инцидент произошёл около 21:30 по местному времени. Один из мужчин произвёл автоматную очередь из неустановленного оружия.

Неизвестные устроили стрельбу у жилого комплекса в Тюмени. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщают местные жители, перед этим они заметили под окнами подозрительное скопление людей. Нарушители успели скрыться до прибытия полиции, которая в настоящее время проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в американском городе Ньюарк неизвестные открыли стрельбу по прохожим. В результате инцидента погибли двое человек, среди которых оказался десятилетний мальчик.

Обложка © Telegram / SHOT

