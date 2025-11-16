В США неизвестные открыли стрельбу по прохожим, погибли ребёнок и женщина

В американском городе Ньюарк в результате массовой стрельбы погибли двое человек, среди которых оказался десятилетний мальчик. Соответствующая информация появилась в публикации газеты New York Post.







По словам местных жителей, вечером в районе прозвучала серия выстрелов, за которой последовали крики людей. Правоохранительные органы оперативно перекрыли доступ в один из жилых домов, расположенных поблизости. Инцидент произошёл непосредственно на участке 300-го квартала Чанселлор-авеню, где криминалисты обнаружили не менее 17 гильз.

Как сообщили в прокуратуре округа Эссекс, погибшими стали десятилетний ребёнок и женщина в возрасте 21 года. Медики доставили их в Университетскую больницу, однако врачи констатировали смерть обоих. Также с огнестрельными ранениями были госпитализированы 11-летний подросток и двое мужчин 19 и 60 лет.

Мэр Ньюарка Рас Барака охарактеризовал случившееся как тёмный и трагический день для всего города. Он заявил, что городские власти разделяют скорбь с семьями жертв и намерены добиваться правосудия в тесном взаимодействии с правоохранительными структурами. При этом градоначальник призвал стрелка добровольно явиться с повинной.

По данным издания, Ньюарк является крупнейшим населённым пунктом в округе Нью-Джерси с численностью населения свыше трёхсот тысяч человек. Аналитики из центра NPSC при Университете Ратгерса отмечают, что за год до мая 2024-го показатель насильственной преступности здесь возрос на 30%, однако с января по конец октября 2025-го количество нападений, ограблений и убийств существенно сократилось.

Ранее, 14 ноября, на вокзале Монпарнас в Париже полиция применила огнестрельное оружие против мужчины, угрожавшего прохожим ножом. Как следует из заявления парижской прокуратуры, правоохранители прибыли на место для задержания вооружённого гражданина, который ранее угрожал своей бывшей супруге. На месте нарушитель проигнорировал требования стражей порядка и начал активно размахивать холодным оружием.