При стрельбе в Сухуме пострадали пять человек

В Сухуме при стрельбе пострадали пять человек. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут.

«В результате перестрелки пострадали пять человек, один в тяжёлом состоянии», — сказал Киут.

Он добавил, что что в городе объявлен план «Перехват», а о происшествии проинформирован президент республики Бадра Гунба. На месте работают оперативно-следственная группа, а также подразделения угрозыска и СОБР. Ситуацию взял на личный контроль глава государства.

Прокурор города Алхас Агумава в эфире местного телевидения уточнил, что инцидент произошёл во время траурной церемонии. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба добавил, что двое пострадавших находятся в реанимации, трое — в операционных.

Ранее Life.ru писал, что конфликт на стройке в Севастополе завершился стрельбой из-за татуировки Playboy. Один из рабочих долгое время испытывал обиду на коллегу, который весной усомнился в его сексуальной ориентации из-за наколки с логотипом журнала для взрослых.