В КБР двое мужчин погибли при взрыве гранаты во время спора из-за долга

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело после гибели двух мужчин в Баксане. Как сообщили в региональном управлении СК России, трагедия произошла 8 ноября у ворот частного домовладения на улице Тамбиева.

Два человека умерло при взрыве гранаты. Видео © Telegram/ kbr.sledcom

По данным следствия, между двумя местными жителями 1965 и 1966 годов рождения возник конфликт из-за долговых обязательств. В ходе ссоры один из участников привёл в действие ручную гранату. Взрыв стал смертельным для обоих — мужчины скончались на месте. Возбуждено уголовное дело, в том числе и по статье о незаконном обороте взрывных устройств. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

