Двое нацгвардейцев пострадали при стрельбе возле Белого дома

В центре Вашингтона произошла стрельба неподалёку от Белого дома, из-за чего территорию вокруг резиденции президента США оцепили. По словам пресс-секретаря Каролины Левитт, Белый дом держит ситуацию под контролем, а Дональд Трамп, который сейчас находится во Флориде, получил срочное уведомление о ситуации.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что её ведомство вместе с полицией собирает данные по случившемуся. Она отдельно попросила поддержать молитвами двух бойцов Нацгвардии, которые получили ранения.

Полиция Вашингтона подтвердила задержание предполагаемого стрелка. Территорию вокруг места инцидента оцепили, доступ туда перекрыли. Американские СМИ сообщают, что выстрелы прозвучали в небольшом сквере рядом с комплексом зданий, где по вечерам всегда многолюдно.

Недавно Life.ru писал, что стрельба произошла на праздничном мероприятии ко Дню благодарения в американском городе Конкорд. Четверо гостей оказались в больнице.