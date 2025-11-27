Россия и США
Регион
27 ноября, 01:04

Устроивший стрельбу возле Белого дома гражданином Афганистана

Рахманулла Лаканвал. Обложка © X / SpencerHakimian

Стрелявший в двух нацгвардейцев неподалёку от Белого дома в Вашингтоне оказался выходцем из Афганистана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранителей.

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома. © X / Brian Fantana

«Подозреваемый был идентифицирован как 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. Правоохранительные органы заявили, что, по их мнению, он действовал в одиночку», — говорится в заявлении.

Шефы Пентагона и ФБР опровергли гибель нацгвардейцев при стрельбе у Белого дома

Напомним, в центре Вашингтона произошла стрельба неподалёку от Белого дома, из-за чего территорию вокруг резиденции президента США оцепили. В результате были ранены двое нацгвардейцев. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что стрелявший заплатит очень высокую цену, а Белый дом закрылся для сотрудников, а все службы безопасности Вашингтона, включая Секретную службу и столичную полицию, приняли меры предосторожности.

