Устроивший стрельбу возле Белого дома гражданином Афганистана

Стрелявший в двух нацгвардейцев неподалёку от Белого дома в Вашингтоне оказался выходцем из Афганистана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на правоохранителей.

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома. © X / Brian Fantana

«Подозреваемый был идентифицирован как 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. Правоохранительные органы заявили, что, по их мнению, он действовал в одиночку», — говорится в заявлении.