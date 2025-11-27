Россия и США
26 ноября, 21:48

Белый дом перевели в режим изоляции после стрельбы возле резиденции

Обложка © Х / corinnecliford

Белый дом оказался в режиме изоляции после стрельбы, которая прогремела недалеко от резиденции. По данным Reuters, здание закрыли для сотрудников, а все службы безопасности Вашингтона, включая Секретную службу и столичную полицию, приняли меры предосторожности.

Секретная служба оцепила здание Белого дома. Видео © Х / corinnecliford

Позднее представители администрации США подтвердили РИА «Новости» эту информацию: «Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции».

Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что в столице дополнительно развернут 500 военнослужащих Национальной гвардии для усиления охраны. На улицах Вашингтона уже находились 2200 солдат гвардии, прибывших из нескольких штатов. Президент США Дональд Трамп в этот момент находился на своём курорте во Флориде, а вице-президент Джей Ди Вэнс – в Кентукки. Американский лидер назвал стрелка «животным» и сообщил, что он получил тяжёлые ранения. Телеканал CNN уточнил, что два члена Национальной гвардии вступили в перестрелку с нападавшим до того, как он был обезврежен.

Ранее Life.ru писал, что двое нацгвардейцев, пострадавших при стрельбе у Белого дома, скончались в больнице. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси подтвердил их смерть.

Юния Ларсон
