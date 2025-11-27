Россия и США
26 ноября, 21:22

Аэропорт в Вашингтоне закрыли на вылет самолётов после стрельбы у Белого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана закрыли на вылет самолётов после инцидента со стрельбой возле Белого дома. Это следует из заявления Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов.

Как отмечается в уведомлении, размещённом на сайте ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности и останутся в силе как минимум до 16:00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени.

Стрельба прошла возле Белого дома в Вашингтоне

Ранее глава американского Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что в результате стрельбы пострадали двое бойцов Национальной гвардии. Согласно информации местных СМИ, происшествие случилось в сквере близ Белого дома. Как заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, состояние нацгвардейцев оценивается как критическое, а нападавший получил тяжёлое ранение при задержании. Республиканец пообещал, что злоумышленник «заплатит высокую цену» за содеянное. Позднее стало известно, что пострадавшие нацгвардейцы скончались в больнице.

