Аэропорт в Вашингтоне закрыли на вылет самолётов после стрельбы у Белого дома

Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана закрыли на вылет самолётов после инцидента со стрельбой возле Белого дома. Это следует из заявления Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов.

Как отмечается в уведомлении, размещённом на сайте ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности и останутся в силе как минимум до 16:00 по местному времени, что соответствует полуночи по московскому времени.