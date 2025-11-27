Трамп: Стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома заплатит очень высокую цену
Обложка © ТАСС / Zuma
Американский президент Дональд Трамп заявил, что застреливший двух нацгвардейцев неподалёку от Белого дома заплатит высокую цену. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.
«Животное, которое застрелило двух солдат Национальной гвардии, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьёзные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал он.
Также Трамп назвал великими людьми служащих Нацгвардии
Напомним, в центре Вашингтона произошла стрельба неподалёку от Белого дома, из-за чего территорию вокруг резиденции президента США оцепили. Полиция Вашингтона подтвердила задержание предполагаемого стрелка. Позднее стало известно, что двое нацгвардейцев, пострадавших в результате происшествия, скончались в больнице. Губернатор назвал погибших храбрыми жителями Западной Вирджинии и отметил, что они отдали жизни, находясь на службе стране.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.