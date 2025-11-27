Трамп: Стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома заплатит очень высокую цену

Американский президент Дональд Трамп заявил, что застреливший двух нацгвардейцев неподалёку от Белого дома заплатит высокую цену. Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

«Животное, которое застрелило двух солдат Национальной гвардии, оба из которых находятся в критическом состоянии в двух разных больницах, также получило серьёзные ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену», — написал он.