26 ноября, 22:18

Шефы Пентагона и ФБР опровергли гибель нацгвардейцев при стрельбе у Белого дома

Обложка © Wikipedia / Chad J. McNeeley

Глава Министерства войны Соединённых Штатов Пит Хегсет на фоне сообщений о гибели пострадавших в результате стрельбы в Вашингтоне бойцов Нацгвардии заявил, что они находятся в критическом состоянии.

«Двое национальных гвардейцев получили огнестрельные ранения в Вашингтоне, они в критическом состоянии», — сказал руководитель военного ведомства США, комментируя инцидент.

Директор Федерального бюро расследований Каш Патель, со своей стороны, также заявил, что пострадавшие бойцы Нацгвардии продолжают находиться в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп, находящийся во Флориде, также отмечал, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее глава штата Западная Вирджиния Патрик Морриси заявил о гибели двух нацгвардейцев. Позднее он уточнил, что руководство штата, откуда они прибыли в Вашингтон, получают противоречивую информацию об их состоянии.

Трамп: Стрелявший в нацгвардейцев у Белого дома заплатит очень высокую цену
Напомним, в центре Вашингтона произошла стрельба неподалёку от Белого дома, из-за чего территорию вокруг резиденции президента США оцепили. Полиция Вашингтона подтвердила задержание предполагаемого стрелка.

