В Челябинске молодёжь устроила две разборки с ракетницами из-за девушки
В Челябинске две компании молодых людей два дня подряд устраивали разборки с применением ракетниц. По предварительной информации от полиции, конфликт произошёл из-за девушки, о ситуации пишет 31.tv.ru.
Первая потасовка случилась вечером 5 декабря возле ТРК «Горки». Две компании долго бегали друг за другом по перекрёстку, после чего один из участников выстрелил в противников из сигнального пистолета.
На следующий день конфликт продолжился во дворе на улице Конструктора Духова. Одна компания находилась в сквере, когда вторая подъехала на автомобиле. Заметив прибывших, отдыхавшая в беседке группа бросилась наутёк, а вторая компания — вдогонку, стреляя из ракетницы в спины убегающим.
По данным полиции, все участники инцидентов уже установлены. Никто из них не обращался за медицинской помощью. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее массовая драка с применением ракетниц произошла в Санкт-Петербурге. Около 20 вооружённых подростков устроили потасовку у станции метро «Проспект Просвещения» и ТРК «Норд». Конфликт начался с перепалки у торгового центра, после чего один из участников бросил в толпу соперников какой-то предмет, что привело к стрельбе и погоне. На опубликованных видео слышно, как кто-то из подростков призывает разобраться без оружия, но этот призыв не был услышан.
