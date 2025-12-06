Банду подростков задержали в Петербурге за обстрел мужчины из газового пистолета

В Петербурге задержаны подростки, выстрелившие из газового пистолета в прохожего, сделавшего им замечание. Инцидент произошёл 5 декабря на Балканской площади, сообщила пресс-служба полиции Северной столицы.

Правоохранителям позвонил 35-летний мужчина и рассказал о ситуации: он сделал замечание за нецензурную брань группе подростков, после чего те выстрелили в него из газового пистолета. Подозреваемых возрастом от 15 до 17 лет оперативно задержали у станции метро «Купчино».

У одного из задержанных изъяли пусковое устройство ПУ-4 (гибрид газового пистолета и ручной ракетницы). После опроса подростков передали родителям под обязательство о явке, а по факту нападения возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Проблема доступа подростков к травматическому и сигнальному оружию и неосторожного обращения с ним не нова. Ранее в Краснодаре 14-летний школьник получил рваную рану лица и ожоги в результате случайного выстрела из сигнального пистолета, который он принёс в школу, чтобы похвастаться. Во время перемены его друг, играя с оружием, снял предохранитель и произвёл непроизвольный выстрел, ранив владельца пистолета. Пострадавший был госпитализирован, полиция начала проверку.