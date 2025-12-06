Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 11:47

Банду подростков задержали в Петербурге за обстрел мужчины из газового пистолета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / a katz

В Петербурге задержаны подростки, выстрелившие из газового пистолета в прохожего, сделавшего им замечание. Инцидент произошёл 5 декабря на Балканской площади, сообщила пресс-служба полиции Северной столицы.

Правоохранителям позвонил 35-летний мужчина и рассказал о ситуации: он сделал замечание за нецензурную брань группе подростков, после чего те выстрелили в него из газового пистолета. Подозреваемых возрастом от 15 до 17 лет оперативно задержали у станции метро «Купчино».

У одного из задержанных изъяли пусковое устройство ПУ-4 (гибрид газового пистолета и ручной ракетницы). После опроса подростков передали родителям под обязательство о явке, а по факту нападения возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, пострадали семь детей
Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, пострадали семь детей

Проблема доступа подростков к травматическому и сигнальному оружию и неосторожного обращения с ним не нова. Ранее в Краснодаре 14-летний школьник получил рваную рану лица и ожоги в результате случайного выстрела из сигнального пистолета, который он принёс в школу, чтобы похвастаться. Во время перемены его друг, играя с оружием, снял предохранитель и произвёл непроизвольный выстрел, ранив владельца пистолета. Пострадавший был госпитализирован, полиция начала проверку.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar