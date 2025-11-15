Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 14:19

На Кубани подростка госпитализировали после игры с пистолетом в школе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Школьник из Краснодара пострадал от случайного выстрела из ракетницы. В результате происшествия у него обожгло и ранило лицо, сообщает Telegram-канал Baza.

Та самая ракетница, которую подросток принёс в школу. Фото © Telegram / Baza

Та самая ракетница, которую подросток принёс в школу. Фото © Telegram / Baza

Инцидент произошёл в школе с участием 14-летнего ученика, который принёс с собой сигнальный пистолет. Желая похвастаться перед друзьями, он продемонстрировал приобретение. Однако во время перемены один из его товарищей, играя с пистолетом, случайно снял его с предохранителя. Это привело к непроизвольному выстрелу, который задел самого владельца. От шока мальчик отскочил и упал, получив рваную рану лица и ожоги — подростка сразу же госпитализировали. Полиция начала проверку по факту случившегося.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области
Подросток с ножами и молотком напал на школу в Воронежской области

Ранее Life.ru рассказывал, что под Ростовом пенсионер открыл стрельбу по школьникам у гаражей. Инцидент произошёл на улице Октябрьской в Батайске. Мужчине не понравился исходящий от подростков шум.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar