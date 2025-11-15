На Кубани подростка госпитализировали после игры с пистолетом в школе

Школьник из Краснодара пострадал от случайного выстрела из ракетницы. В результате происшествия у него обожгло и ранило лицо, сообщает Telegram-канал Baza.

Та самая ракетница, которую подросток принёс в школу. Фото © Telegram / Baza

Инцидент произошёл в школе с участием 14-летнего ученика, который принёс с собой сигнальный пистолет. Желая похвастаться перед друзьями, он продемонстрировал приобретение. Однако во время перемены один из его товарищей, играя с пистолетом, случайно снял его с предохранителя. Это привело к непроизвольному выстрелу, который задел самого владельца. От шока мальчик отскочил и упал, получив рваную рану лица и ожоги — подростка сразу же госпитализировали. Полиция начала проверку по факту случившегося.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

