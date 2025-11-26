Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, пострадали семь детей
Обложка © Telegram / SHOT
Во Владивостоке школьник устроил стрельбу из газового пистолета во время урока. По информации Telegram-канала SHOT, как минимум семеро детей получили травмы.
Опасный предмет восьмиклассник принёс в гимназию на улице Уборевича утром 26 ноября. Парень прошёл через рамки металлоискателя и мимо охраны без проблем. Во время занятия он решил испытать своё оружие. В результате выстрелов одноклассники начали плакать, а у некоторых появилось жжение в дыхательных путях.
Газовый пистолет, из которого велась стрельба. Фото © Telegram / SHOT
Учебный процесс остановили, и детей разослали по домам. На место происшествия вызвали полицию. В ситуации разбираются сотрудники ПДН.
Ранее Life.ru сообщил о задержании несовершеннолетнего в Калининградской области. Он пытался устроить теракт на территории православного храма в поддержку киевского режима. На допросе подросток рассказал, что связался с кураторами из Украины через мессенджер. Эти люди работали на СБУ и состояли в террористической организации. По их инструкциям он изготовил зажигательные взрывные устройства.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.