Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 07:20

На видео сняли задержание подростка после попытки теракта в храме под Калининградом

Обложка © ФСБ по Калининградской области

Обложка © ФСБ по Калининградской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания 17-летнего подростка, который намеревался устроить теракт в православном храме. Подозреваемый пойман с поличным вблизи церкви. При нём были бутылки с зажигательной смесью и телефон, с которого велась переписка с куратором с Украины. Кадры показали в СК.

Задержание подростка. Видео © ФСБ по Калининградской области

При задержании несовершеннолетний признался в попытке совершить преступление. Дело заведено по ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По словам обвиняемого, свой теракт он хотел совершить в поддержку Киева.

Подросток покромсал ножом охранника ТЦ в Москве за замечание и ранил двух полицейских
Подросток покромсал ножом охранника ТЦ в Москве за замечание и ранил двух полицейских

Напомним, в Калининградской области несовершеннолетний задержан силовиками за попытку устроить теракт на территории православного храма в поддержку киевского режима. На допросе подросток признался, что сам вышел через мессенджер на кураторов с Украины, которые работали на СБУ и состояли в террористической организации. По их инструкциям, он изготовил зажигательные взрывные устройства.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar