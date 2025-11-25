На видео сняли задержание подростка после попытки теракта в храме под Калининградом

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео задержания 17-летнего подростка, который намеревался устроить теракт в православном храме. Подозреваемый пойман с поличным вблизи церкви. При нём были бутылки с зажигательной смесью и телефон, с которого велась переписка с куратором с Украины. Кадры показали в СК.

Задержание подростка. Видео © ФСБ по Калининградской области

При задержании несовершеннолетний признался в попытке совершить преступление. Дело заведено по ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). По словам обвиняемого, свой теракт он хотел совершить в поддержку Киева.

