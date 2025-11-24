Подросток покромсал ножом охранника ТЦ в Москве за замечание и ранил двух полицейских

Подросток в ТЦ на Ореховом бульваре напал с ножом на охранника в ответ на замечание и скрылся, а при задержании ранил сотрудников полиции. Прокуратура Южного административного округа Москвы взяла на контроль расследование обстоятельств покушения на убийство охранника торгового центра и нападения на стражей порядка.

Инцидент произошёл днём 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре. По данным следствия, 16-летний подросток нанес охраннику два ножевых ранения и попытался скрыться. После установления личности подозреваемого полицейские прибыли для задержания, однако молодой человек оказал активное сопротивление и ранил ножом двух сотрудников правоохранительных органов.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Ближайшее судебное заседание с участием прокурора будет посвящено выбору меры пресечения подростку. Ход расследования находится под контролем прокуратуры округа.

Ранее Life.ru рассказал, что в Воронежской области подросток планировал напасть на школу с ножами и молотком. Школьника задержали сотрудники учебного заведения до того, как он успел причинить кому-либо вред. С подозреваемым уже начали проводить все необходимые следственные действия.