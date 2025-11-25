Подросток пытался устроить теракт в храме под Калининградом по указке СБУ

В Калининградской области несовершеннолетний задержан силовиками за попытку устроить теракт на территории православного храма в поддержку киевского режима. На допросе подросток признался, что сам вышел через мессенджер на кураторов с Украины, которые работали на СБУ и состояли в террористической организации. О задержании подозреваемого сообщили в СК.

Задержание подозреваемого. Видео © УФСБ по Калининградской области

«Следственными органами СК РФ по Калининградской области 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сказано в заявлении.

По данным следствия, подросток успел провести «разведку», изучая территорию храма, после чего изготовил самодельные зажигательные устройства. Все инструкции ему дали заказчики с Украины. Подозреваемый был пойман с поличным 22 ноября, когда он уже подходил к храму. У него изъяты телефон, с которого велась переписка с куратором, а также самодельная бомба.

Ранее сообщалось, что 17-летний житель города Мыски в Кемеровской области приговорён к 5,5 годам лишения свободы за планирование вооружённого нападения на школу. Обвиняемый был признан виновным по статье об участии в деятельности террористической организации. Следствие установило, что он примкнул к запрещённому в России движению и в переписке с другим пользователем мессенджера выразил готовность совершить нападение на учащихся.