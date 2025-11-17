Подросток из Кузбасса получил 5,5 лет тюрьмы за планирование теракта в школе

17-летний житель города Мыски в Кемеровской области приговорён к 5,5 годам лишения свободы за планирование вооруженного нападения на школу. Информацию о вынесенном приговоре распространила пресс-служба СУСК по региону.

Подросток был признан виновным по статье об участии в деятельности террористической организации. Следствие установило, что он примкнул к запрещённому в России движению и в переписке с другим пользователем мессенджера выразил готовность совершить нападение на учащихся.

Как отмечают в следственном управлении, парень рассказал, что уже успел купить камуфляжную форму, оружие и даже определился с датой нападения. Благодаря оперативной работе УФСБ по Кемеровской области преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки.

«Виновному назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сказано в сообщении.