Подросток из Кузбасса получил 5,5 лет тюрьмы за планирование теракта в школе
Обложка © Life.ru
17-летний житель города Мыски в Кемеровской области приговорён к 5,5 годам лишения свободы за планирование вооруженного нападения на школу. Информацию о вынесенном приговоре распространила пресс-служба СУСК по региону.
Подросток был признан виновным по статье об участии в деятельности террористической организации. Следствие установило, что он примкнул к запрещённому в России движению и в переписке с другим пользователем мессенджера выразил готовность совершить нападение на учащихся.
Как отмечают в следственном управлении, парень рассказал, что уже успел купить камуфляжную форму, оружие и даже определился с датой нападения. Благодаря оперативной работе УФСБ по Кемеровской области преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки.
«Виновному назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии», — сказано в сообщении.
Ранее ФСБ предотвратила организованный Киевом теракт против одного из высокопоставленных российских чиновников. Преступники собирались спрятать взрывное устройство в вазе на Троекуровском кладбище, где похоронен один из родственников потенциальной жертвы. Кстати, расплатиться за это украинские власти хотели наркотиками, а не деньгами.
