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11 июня, 15:03

Устроивший кровавую бойню в австрийской гимназии оказался армянином

KZ: Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии с армянскими корнями

Артур А. Обложка © Kronen Zeitung

Артур А. Обложка © Kronen Zeitung

Личность стрелявшего в австрийском Граце установлена — это гражданин Австрии Артур А. Перед инцидентом он отправил матери прощальное видео, сообщает Kronen Zeitung.

Издание также отмечает, что 21-летний Артур А. жил с матерью-австрийкой в Кальсдорфе, а его отец имеет армянские корни. В прощальном письме молодой человек рассказал об издевательствах в школе и попросил позаботиться о своей кошке.

«Прости за то, что сейчас сделаю», — говорилось там.

Следствие установило, что женщина смогла посмотреть запись только через 24 минуты, уже после того, как её сын совершил преступление и свёл счёты с жизнью.

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Напомним, стрельба произошла 10 июня в австрийской федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался бывший ученик, который заявлял, что подвергался буллингу. После атаки он совершил самоубийство, его тело нашли в школьном туалете. В Австрии объявили трёхдневный траур из-за трагедии, в которой погибло 11 человек.

Наталья Демьянова
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