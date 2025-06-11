Устроивший кровавую бойню в австрийской гимназии оказался армянином
KZ: Нападение на школу в Граце совершил гражданин Австрии с армянскими корнями
Артур А. Обложка © Kronen Zeitung
Личность стрелявшего в австрийском Граце установлена — это гражданин Австрии Артур А. Перед инцидентом он отправил матери прощальное видео, сообщает Kronen Zeitung.
Издание также отмечает, что 21-летний Артур А. жил с матерью-австрийкой в Кальсдорфе, а его отец имеет армянские корни. В прощальном письме молодой человек рассказал об издевательствах в школе и попросил позаботиться о своей кошке.
«Прости за то, что сейчас сделаю», — говорилось там.
Следствие установило, что женщина смогла посмотреть запись только через 24 минуты, уже после того, как её сын совершил преступление и свёл счёты с жизнью.
Напомним, стрельба произошла 10 июня в австрийской федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался бывший ученик, который заявлял, что подвергался буллингу. После атаки он совершил самоубийство, его тело нашли в школьном туалете. В Австрии объявили трёхдневный траур из-за трагедии, в которой погибло 11 человек.