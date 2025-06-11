Устроивший кровавую бойню в австрийской гимназии оказался армянином

Личность стрелявшего в австрийском Граце установлена — это гражданин Австрии Артур А. Перед инцидентом он отправил матери прощальное видео, сообщает Kronen Zeitung.

Издание также отмечает, что 21-летний Артур А. жил с матерью-австрийкой в Кальсдорфе, а его отец имеет армянские корни. В прощальном письме молодой человек рассказал об издевательствах в школе и попросил позаботиться о своей кошке.

«Прости за то, что сейчас сделаю», — говорилось там.