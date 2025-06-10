Канцлер Штокер объявил в Австрии национальной траур после школьной стрельбы

В Австрии объявлен трёдневный траур в связи со стрельбой в школе города Граца, где сегодня погибли одиннадцать человек и около 30 получили ранения. Об этом заявил канцлер альпийской республики Кристиан Штокер. Произошедшее он назвал национальной трагедией, которая затронула каждого австрийца.