Канцлер Штокер объявил в Австрии национальной траур после школьной стрельбы
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В Австрии объявлен трёдневный траур в связи со стрельбой в школе города Граца, где сегодня погибли одиннадцать человек и около 30 получили ранения. Об этом заявил канцлер альпийской республики Кристиан Штокер. Произошедшее он назвал национальной трагедией, которая затронула каждого австрийца.
«Вся Австрия почтит память жертв в ходе национального траура, который продлится три дня. На зданиях всех государственных учреждений будут приспущены флаги. Завтра по всей стране пройдёт минута молчания в память о жертвах трагедии, которая потрясла нас всех», — приводит заявление канцлера портал OE24.
Напомним, что стрельба в Австрии произошла на территории федеральной гимназии BORG. Нападавшим оказался 22-летний выпускник учебного заведения, который считал себя жертвой буллинга. После произошедшего он свёл счёты с жизнью, тело злоумышленника нашли в туалете.