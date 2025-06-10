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10 июня, 11:27

Появилось видео с моментом стрельбы в школе в австрийском Граце

В Сети появилось видно со стрельбой в гимназии города Грац (Австрия). Предположительно, запись была сделана учащимся, находившимся в укрытии в одном из помещений школы во время происшествия.

Момент стрельбы в австрийской школе. Видео © X / MarXmeN

Напомним, что стрельба в Австрии произошла сегодня, всё случилось в федеральной гимназии BORG. По предварительной информации, нападавшим был один из учащихся. В результате стрельбы пострадали ученики в двух кабинетах. Для нейтрализации преступника задействовали спецназ «Кобра» и авиаподдержку. По данным СМИ, погибли не менее 11 человек, пострадало около 30. Мотивы стрелявшего выясняются.

Неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии
Неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии

Обложка © X / MarXmeN

Александра Мышляева
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