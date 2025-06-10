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10 июня, 10:14

Жертв школьника-убийцы в австрийской гимназии уже 11, раненых эвакуируют вертолёты

Auf1: Число погибших из-за стрельбы в школе австрийского Граца возросло до 11

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

В австрийском городе Грац до 11 выросло число погибших в результате страшной стрельбы. Об этом сообщил портал Auf1. По данным журналистов, жертвы есть и среди учеников, и среди учителей.

Из школы, где всё и случилось, уже вывели людей, опасности больше нет. На данный момент тяжелораненых на вертолётах везут в ближайшие больницы. По информации газеты Kronen Zeitung, число пострадавших оценивается двузначным числом, сам юный убийца найден мёртвым.

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Напомним, что стрельба в Австрии началась сегодня, всё случилось в федеральной гимназии BORG. По предварительным данным, преступником оказался один из учеников. Он расстрелял детей в двух учебных классах. К ликвидации угрозы были подключены бойцы элитного спецподразделения «Кобра» и авиационная поддержка.

Наталья Афонина
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