Жертв школьника-убийцы в австрийской гимназии уже 11, раненых эвакуируют вертолёты

В австрийском городе Грац до 11 выросло число погибших в результате страшной стрельбы. Об этом сообщил портал Auf1. По данным журналистов, жертвы есть и среди учеников, и среди учителей.

Из школы, где всё и случилось, уже вывели людей, опасности больше нет. На данный момент тяжелораненых на вертолётах везут в ближайшие больницы. По информации газеты Kronen Zeitung, число пострадавших оценивается двузначным числом, сам юный убийца найден мёртвым.