Не менее восьми человек погибли при стрельбе в школе в Австрии
Kronen Zeitung: При стрельбе в школе в Австрии погибли не менее восьми человек
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В австрийской федеральной гимназии BORG в Граце произошла стрельба. По данным издания Kronen Zeitung, в результате нападения погибли не менее восьми человек.
По предварительной информации, нападавший — предположительно ученик этой школы — покончил с собой после открытия огня в двух учебных классах. Издание Kurier сообщает о возможном наличии у стрелка сообщника.
Полиция Штирии подтвердила проведение спецоперации в здании на Драйершютценгассе, где были слышны выстрелы. К ликвидации угрозы подключились бойцы элитного спецподразделения «Кобра» и авиационная поддержка. В настоящее время в школе продолжаются следственные действия.
Ранее Life.ru сообщал, что в немецком городе Галле неизвестный открыл огонь по участникам велопробега, в результате чего семь человек получили ранения. По предварительной информации полиции, нападавший использовал пневматическое оружие с боеприпасами малого калибра.