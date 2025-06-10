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10 июня, 09:21

Не менее восьми человек погибли при стрельбе в школе в Австрии

Kronen Zeitung: При стрельбе в школе в Австрии погибли не менее восьми человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Spitzi-Foto

В австрийской федеральной гимназии BORG в Граце произошла стрельба. По данным издания Kronen Zeitung, в результате нападения погибли не менее восьми человек.

По предварительной информации, нападавший — предположительно ученик этой школы — покончил с собой после открытия огня в двух учебных классах. Издание Kurier сообщает о возможном наличии у стрелка сообщника.

Полиция Штирии подтвердила проведение спецоперации в здании на Драйершютценгассе, где были слышны выстрелы. К ликвидации угрозы подключились бойцы элитного спецподразделения «Кобра» и авиационная поддержка. В настоящее время в школе продолжаются следственные действия.

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Александра Мышляева
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