Не менее восьми человек погибли при стрельбе в школе в Австрии

В австрийской федеральной гимназии BORG в Граце произошла стрельба. По данным издания Kronen Zeitung, в результате нападения погибли не менее восьми человек.

По предварительной информации, нападавший — предположительно ученик этой школы — покончил с собой после открытия огня в двух учебных классах. Издание Kurier сообщает о возможном наличии у стрелка сообщника.

Полиция Штирии подтвердила проведение спецоперации в здании на Драйершютценгассе, где были слышны выстрелы. К ликвидации угрозы подключились бойцы элитного спецподразделения «Кобра» и авиационная поддержка. В настоящее время в школе продолжаются следственные действия.