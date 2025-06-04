Неизвестный открыл стрельбу на Щёлковской в Москве
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Неизвестный открыл огонь из травмата на Щёлковской в Москве, сообщает SHOT. Мужчину уже скрутили полицейские.
Предварительно, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Мотивы стрелявшего выясняются.
А ранее местные жители услышали стрельбу в ЖК «Спортивный Квартал» в Новой Москве. Она оказалась связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Позже выяснилось, что в Новой Москве силовики задержали двоих мужчин, которые ограбили курьера в «Москва-Сити».