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Регион
4 июня, 08:38

Неизвестный открыл стрельбу на Щёлковской в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Неизвестный открыл огонь из травмата на Щёлковской в Москве, сообщает SHOT. Мужчину уже скрутили полицейские.

Предварительно, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы. Мотивы стрелявшего выясняются.

Постоялец отеля в Краснодаре открыл стрельбу в холле
Постоялец отеля в Краснодаре открыл стрельбу в холле

А ранее местные жители услышали стрельбу в ЖК «Спортивный Квартал» в Новой Москве. Она оказалась связана с поимкой двух разыскиваемых преступников. Позже выяснилось, что в Новой Москве силовики задержали двоих мужчин, которые ограбили курьера в «Москва-Сити».

Александра Вишнякова
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