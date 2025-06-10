Считал себя жертвой буллинга: Расстрелявший 11 человек в школе Граца оказался её выпускником
KZ: В нападении на школу в Граце подозревается её 22-летний выпускник
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В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, он считал себя жертвой издевательств.
Предполагаемый стрелявший, бывший ученик школы BORG, открыл огонь в двух классах учебного заведения, расположенном на улице Драйершютценгассе. Позже он свёл счёты с жизнью, тело злоумышленника нашли в туалете.
Напомним, что стрельба в Австрии произошла сегодня, всё случилось в федеральной гимназии BORG. Для нейтрализации преступника задействовали спецназ «Кобра» и авиаподдержку. По данным СМИ, погибли не менее 11 человек, пострадало около 30. Точные мотивы стрелявшего выясняются. Журналисты сообщают, что он легально владел оружием.