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10 июня, 11:44

Считал себя жертвой буллинга: Расстрелявший 11 человек в школе Граца оказался её выпускником

KZ: В нападении на школу в Граце подозревается её 22-летний выпускник

Полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Spitzi-Foto

Полиция. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Spitzi-Foto

В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, он считал себя жертвой издевательств.

Предполагаемый стрелявший, бывший ученик школы BORG, открыл огонь в двух классах учебного заведения, расположенном на улице Драйершютценгассе. Позже он свёл счёты с жизнью, тело злоумышленника нашли в туалете.

Появилось видео с моментом стрельбы в школе в австрийском Граце
Появилось видео с моментом стрельбы в школе в австрийском Граце

Напомним, что стрельба в Австрии произошла сегодня, всё случилось в федеральной гимназии BORG. Для нейтрализации преступника задействовали спецназ «Кобра» и авиаподдержку. По данным СМИ, погибли не менее 11 человек, пострадало около 30. Точные мотивы стрелявшего выясняются. Журналисты сообщают, что он легально владел оружием.

Анастасия Никонорова
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