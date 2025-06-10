Считал себя жертвой буллинга: Расстрелявший 11 человек в школе Граца оказался её выпускником

В нападении на школу в австрийском городе Грац подозревается 22-летний выпускник учебного заведения. По информации австрийской газеты Kronen Zeitung , он считал себя жертвой издевательств.

Предполагаемый стрелявший, бывший ученик школы BORG, открыл огонь в двух классах учебного заведения, расположенном на улице Драйершютценгассе. Позже он свёл счёты с жизнью, тело злоумышленника нашли в туалете.