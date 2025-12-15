Задержанный по делу о стрельбе в Брауновском университете служил в армии США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Задержанный по подозрению в организации стрельбы в Брауновском университете ранее служил в американской армии. Как сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержанным оказался Бенджамин Эриксон — военнослужащий, имеющий награды и занимавший ранее должность на Арлингтонском национальном кладбище.
Согласно его профилю в LinkedIn, служба Эриксона по контракту длилась с мая 2021 по ноябрь 2024 года. За это время он получил армейские медали, прошёл снайперскую подготовку и участвовал в обеспечении безопасности в непосредственной близости от президента США. Кроме того, подозреваемый активно занимался волонтёрской деятельностью: помогал бездомным, ухаживал за терапевтическими лошадьми и указывал свою открытость к работе в сферах защиты животных и помощи при стихийных бедствиях.
Эриксон не является студентом Брауновского университета, однако в его профиле указано, что после завершения службы он перевёлся в это учебное заведение из Висконсинского университета, где изучал психологию.
Напомним, ранее в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) произошла стрельба. Погибли минимум два человека, ещё несколько получили огнестрельные ранения. К расследованию подключились ФБР и Секретная служба США.
